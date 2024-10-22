Понад 500 депутатів Європарламенту підтримали виділення кредиту Україні

У вівторок, 22 жовтня, Європейський парламент погодив надання Україні кредиту в 35 млрд євро для на 2025 рік для України. Про це повідомили у пресслужбі міністерства фінансів України.

За результатами голосування 22 жовтня, 518 депутатів Європарламенту погодили виділення 35 млрд євро кредитних коштів для України. 56 депутатів проголосували проти такого рішення, а утримався 61 парламентар.

«Рішення ще має бути погоджено Радою ЄС. Очікується, що кошти будуть доступні Україні вже цьогоріч. Макрофінансова допомога не буде привʼязана до конкретних видатків, вона дозволить забезпечити найбільш нагальні потреби, у тому числі соціальні, гуманітарні», – повідомили у пресслужбі Мінфіну.

Погашення позики здійснюватимуть коштом прибутків від російських активів, заморожених на території Європи. У міністерстві повідомили, що загальна вартість заморожених російських активів в Євросоюзі становить 210 млрд євро. Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від активів оцінюються у приблизно 2-3,5 млрд євро на рік. Очікується, що Україна виплачуватиме кредит протягом 45 років.

Нагадаємо, 22 жовтня Велика Британія першою з країн G7 надала Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (2,93 млрд доларів) кредиту, який погасять коштом доходів від заморожених активів Росії. Гроші з кредиту інвестують у ключове оборонне обладнання – ППО та артилерійські системи.