Нові санкції мають розв'язати проблему обходу попередніх обмежень ЄС

Голови Міністерств закордонних справ країн Європейського союзу у понеділок, 16 грудня, схвалили 15-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради.

Відомо, що до 15-го пакету санкцій потрапили 54 людини та 30 організацій, які підривають або загрожують територіальній цілісності та незалежності України.

У повідомленні йдеться, що нові санкції мають розв'язати проблему обходу попередніх обмежень ЄС і спрямовані на «тіньовий флот» російських танкерів. Також вперше повноцінні санкції наклали на китайські компанії, які постачають Росії компоненти для безпілотників та іншу мікроелектроніку. Мова йде про заборону на в’їзд, заморожування активів та заборону на доступ до економічних ресурсів.

«Цей пакет санкцій є частиною нашої відповіді, спрямованої на послаблення російської військової машини та тих, хто підтримує цю війну, включаючи китайські компанії», – зазначила Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Зокрема, ЄС запроваджує санкції проти військової частини, відповідальної за обстріл дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, топменеджерів провідних компаній в енергетичному секторі, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхідних шляхів, а також двох високопосадовців КНДР.

Обмеження накладають також на:

російські оборонні компанії,

судноплавні компанії, що перевозять нафту морем,

хімічний завод,

цивільну російську авіакомпанію, яка є важливим постачальником логістичної підтримки для російських військових.

Крім цього, було розширено список суден, на які поширюється заборона доступу до портів і заборона на надання послуг, пов'язаних з морським транспортом.

«Санкції направлені проти танкерів з країн, що не є членами ЄС і є частиною «тіньового флоту» Путіна. 52 судна, що походять з третіх країн, стали сьогодні об'єктами санкцій на цих підставах», – додають у ЄС.

У список потрапили підприємства, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії. Деякі з них розташовані в третіх країнах, серед яких Китай, Індія, Іран, Сербія, Об'єднані Арабські Емірати та Сербія.

Нагадаємо, 11 грудня Канада запровадила санкції проти 9 росіян, причетних до катувань українців.

19 листопада Велика Британія запровадила санкції проти низки осіб та організацій, відповідальних у примусовій депортації та намаганні стерти національну ідентичність українських дітей з тимчасово окупованих територій України.