Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у вівторок, 10 грудня, повідомила про запровадження санкцій проти 9 росіян, причетних до порушень прав людини стосовно українців.

Під санкції потрапили 9 росіян, котрі були причетні до застосування катувань та інших жорстоких видів поводження щодо затриманих військовополонених та цивільних українців. Мова йде про посадовців та працівників Федеральної служби виконання покарань, Федеральної служби безпеки та Національної гвардії Росії.

У МЗС Канади наголосили, що їхня діяльність щодо катувань українців була задокументована.

«Ми продовжимо співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб привернути увагу і викрити порушення прав людини режимом Путіна, що тривають, і чинити тиск на Росію, щоб вона припинила свою неспровоковану загарбницьку війну проти України», – додала Жолі.

Відомо, що з 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 3000 фізичних та юридичних осіб за причетність до порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 19 листопада Велика Британія запровадила санкції проти низки осіб та організацій, відповідальних у примусовій депортації та намаганні стерти національну ідентичність українських дітей з тимчасово окупованих територій України. У спробах індоктринації та депортації звинуватили дві організації, шістьох російських топчиновників та двох українських колаборантів з Херсонщини.