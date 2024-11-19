Тетяна Завальська відповідальна за депортацію 46 українських дітей з особливими потребами

Велика Британія запровадила санкції проти низки осіб та організацій, відповідальних у примусовій депортації та намаганні стерти національну ідентичність українських дітей з тимчасово окупованих територій України. У спробах індоктринації та депортації звинуватили дві організації, шістьох російських топчиновників та двох українських колаборантів з Херсонщини, повідомили у вівторок, 19 листопада, у пресслужбі британського уряду.

Санкції, приурочені до 1000-го дня повномасштабного вторгнення Росії до України, спрямували проти осіб та організацій, які викрадали українських дітей з тимчасової окупації та промивали їм мізки. Крім того, під санкції потрапили особи та організації, які підтримують політику Кремля щодо насильницької депортації дітей та стирання їхньої національної ідентичності.

«Понад 19,5 тис. українських дітей були примусово передані або депортовані російською владою до Росії та на тимчасово окуповані території України. Приблизно 6000 українських дітей було переселено до мережі таборів для перевиховання. Потрапляючи туди, вони піддаються індоктринації, яка спрямована на розмивання їхньої української ідентичності та прищеплення проросійських настроїв. Ця стратегія бере свій початок із незаконної анексії Росією Криму понад 10 років тому», – повідомили на сайті уряду.

Санкційний список складається з 10 фігурантів, серед яких:

російська воєнізована юнацька організація «Юнармія»;

«Авангард»

Нікіта Нагорний

Ігорь Казарєзов

Андрєй Сабінов

Сєрафім Іванов

Шапурова Альона

Валентіна Лаврік

Крім того, під британські санкції потрапили директор Херсонської Олешківської школи-інтернату для дітей з інвалідністю Віталій Сук, який вивозив дітей до Росії, а також колаборантка Тетяна Завальська, яка працювала директоркою Херсонського дитячого будинку.

Нагадаємо, Завальська причетна до примусового вивезення 46 дітей з Херсонського дитбудинку – після депортації їхні дані розмістили на російських сайтах усиновлення, змінивши їхнє громадянство попри те, що в частини з них були батьки. Частина депортованих дітей – малолітні з особливими потребами. Згодом росіяни почали розміщувати світлини дітей з Херсону у російському федеральному банку даних дітей-сиріт, не зазначаючи місце народження, а вписуючи, що вони нібито з Криму. Принаймні двоє з них були влаштовані в російські сім’ї, як повідомили у службі у справах дітей у Криму.

За фактом злочину Завальської український омбудсмен 6 червня звернувся до СБУ. Проти директорки-колаборантки українські правоохоронці вже порушили кримінальні справи.