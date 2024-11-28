Кіпр позбавив громадянства 77 людей із «золотими паспортами»
Серед них – десятки росіян та олігарх Ігор Коломойський
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Уряд Кіпру позбавив громадянства щонайменше 77 людей, які отримали кіпрські паспорти за мільйонні інвестиції в країну. Серед тих, кого позбавили «золотих паспортів» – низка російських та китайських бізнесменів, а також заарештований український олігарх Ігор Коломойський, повідомило 28 листопада Politico із посиланням на дані місцевого видання Politis.
Кіпрська газета опублікувала список тих, кого позбавили права мати так званий «золотий паспорт» – громадянство, яке можна було отримати за інвестування в Кіпр на мільйони євро. Схему запровадили у 2013 році, а скасували отримання «золотих паспортів» у 2020 році.
На засіданні уряду чиновники вирішили анулювати громадянство ще щонайменше 77 людям – видання зазначає, що до оприлюдненого списку не увійшло ще дев’ять імен – йдеться про членів родина фігурантів. Переважна більшість людей, яких позбавили громадянства – росіяни.
Зокрема, кіпрського громадянства позбавили:
- російського олігарха Алєксєя Кузьмічова;
- російського металургійного бізнесмена Олега Деріпаску;
- ексслідчого ФСБ Сергєя Ковбасюка.
Крім того, громадянства позбавили українського олігарха Ігоря Коломойського. Зазначимо, про позбавлення його кіпрського паспорта ЗМІ повідомили ще у вересні. Наразі Ігор Коломойський перебуває під арештом за підозрою в низці злочинів.
Основними причинами позбавлення громадянства є неправдиві декларації, судимості фігурантів та невиконання умов натуралізації.