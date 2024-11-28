Кіпрського громадянства позбавили 77 людей та їхніх родичів

Уряд Кіпру позбавив громадянства щонайменше 77 людей, які отримали кіпрські паспорти за мільйонні інвестиції в країну. Серед тих, кого позбавили «золотих паспортів» – низка російських та китайських бізнесменів, а також заарештований український олігарх Ігор Коломойський, повідомило 28 листопада Politico із посиланням на дані місцевого видання Politis.

Кіпрська газета опублікувала список тих, кого позбавили права мати так званий «золотий паспорт» – громадянство, яке можна було отримати за інвестування в Кіпр на мільйони євро. Схему запровадили у 2013 році, а скасували отримання «золотих паспортів» у 2020 році.

На засіданні уряду чиновники вирішили анулювати громадянство ще щонайменше 77 людям – видання зазначає, що до оприлюдненого списку не увійшло ще дев’ять імен – йдеться про членів родина фігурантів. Переважна більшість людей, яких позбавили громадянства – росіяни.

Зокрема, кіпрського громадянства позбавили:

російського олігарха Алєксєя Кузьмічова;

російського металургійного бізнесмена Олега Деріпаску;

ексслідчого ФСБ Сергєя Ковбасюка.

Крім того, громадянства позбавили українського олігарха Ігоря Коломойського. Зазначимо, про позбавлення його кіпрського паспорта ЗМІ повідомили ще у вересні. Наразі Ігор Коломойський перебуває під арештом за підозрою в низці злочинів.

Основними причинами позбавлення громадянства є неправдиві декларації, судимості фігурантів та невиконання умов натуралізації.