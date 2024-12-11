Найбільшим західним постачальником зброї до Росії в обхід санкцій є люксембурзький холдинг Beretta

Попри заборону на імпорт цивільної зброї до Росії з ЄС, росіяни досі використовують західні снайперські гвинтівки, оптику та боєприпаси. Окупанти отримують озброєння в обхід 10-річним санкціям, використовуючи зв’язки з нейтральними чи союзники країнами, які не перебувають під обмеженнями, повідомили 11 грудня у спільному розслідуванні The Insider, чеського видання Investigace.cz, італійського IrpiMedia та казахстанського Vlast.kz.

За даними розслідувачів, на російському ринку перебуває низка моделей західної зброї, зокрема:

пістолети та рушниці чеської торгової марки Česká zbrojovka

гвинтівки американської компанії Desert Tactical Arms

зброя британського виробника Accuracy International

австрійське озброєння Steyr Mannliche

З 2021 року експорт західного озброєння прямо до Росії майже припинився, проте до низки країн, які продовжують торгувати з країною-агресоркою – ні. Так, за три роки загальний експорт зброї з США та країн ЄС до Грузії, Вірменії, Казахстану та Киргизстану виріс у 2,5 раза.

Зокрема, через Казахстан Росія отримує набої до західного озброєння, через Туреччину – оптику до нього, а через Вірменію й Киргизстан – безпосередньо пістолети та гвинтівки, якими користуються російські солдати. Найбільшою західною компанією, яка досі співпрацює з Росією напряму попри санкції, є люксембурзький холдинг Beretta.

«Спільне підприємство Beretta зі збройовим бароном Михайлом Хубутією, компанія “Російський Орел” та компанії, що належать Хубутії, у 2024 році отримали понад тисячу одиниць зброї та понад мільйон патронів, вироблених європейськими компаніями холдингу: карабіни Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger і Tikka, патрони Norma, RWS та Sako», – йдеться у розслідуванні.

Росія не може відмовитися від використання західної зброї через кращі показники стрільби, а виготовлення російських гвинтівок вже відповідає за ціною виготовлення західних. Використання гвинтівок західного виробництва підтверджують протоколи снайперських змагань у вересні 2023 року в окупованому Криму.