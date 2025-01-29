У 2024 році департамент міграції Литви визнав 598 білорусів і 125 росіян загрозою національній безпеці країни. Про це у середу, 29 січня, повідомило Delfi.

Відомо, що у 2024 році 179 із 598 білорусів, які становлять загрозу, не видали тимчасову посвідку на проживання в Литві та ще 232 – не продовжили дію документа. Крім цього, 175 громадянам Білорусі відмовили видати дозвіл на проживання.

Також минулого року 35 зі 125 росіян не видали тимчасову посвідку на проживання в Литві та 36 громадянам Росії її не продовжили, а 24 – позбавили дозволу.

«Литва вперше відмовила в постійній посвідці на проживання 16 росіянам. Усім цим людям заборонено в'їзд до країни», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, у Литві продовжують обмежувати використання російської мови. З 2025 року у країні заборонено складати іспит на посвідчення водія російською.

У вересні 2023 року Литва, Латвія та Естонія заборонили в’їзд на свою територію авто з російськими номерами.

Проте майбутній очільник Міністерства культури Литви Шарунас Бірутіс у грудні сказав, що посадовцям слід відокремлювати культуру від політики і «не ставити тавро на народ країни, яка розв'язала війну в Україні».