У Литві продовжують обмежувати використання російської мови. З 2025 року у країні складати іспит на посвідчення водія російською буде заборонено. Про це у вівторок, 3 грудня, повідомив литовський публічний мовник LRT.

З січня 2025 року іспит на посвідчення водія проводитимуть лише литовською або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. Відповідну зміну до законодавства закріпили наказом міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Білотайте наголосила, що державні послуги в Литві не повинні надаватися мовою країни-агресора. Однак зміни не стосуватимуться громадян України. Виняток для українців зробили на знак солідарності.

«Ми дотримуємося чіткої та ціннісної позиції: державні послуги в Литві не повинні надаватися мовою країни-агресора. Як країна ЄС, ми забезпечуємо доступ до послуг усіма офіційними мовами Союзу. Виняток передбачено для українців, які проживають у Литві та мають тимчасовий захист ЄС», – додала міністрка внутрішніх справ.

Таким чином Литва підтримує використання литовської мови та сприятиме інтеграції іноземців у суспільне життя країни.

«Міністерство внутрішніх справ також рекомендувало всім підвідомчим установам надавати послуги та обслуговувати мешканців виключно литовською або іншими офіційними мовами ЄС», – зазначають у повідомленні.

За даними LRT, у 2022 році іспити з теорії водіння російською мовою складали 10 381 раз, а за 11 місяців 2023 року – 11 560 разів.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Литва, Латвія та Естонія заборонили в’їзд на свою територію авто з російськими номерами.