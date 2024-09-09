Країна працює над створенням безпечних притулків у підземних будівлях

На початку жовтня в Литві буде розроблено національний план масової евакуації. Про це у понеділок, 9 вересня, з посиланням на слова міністерки внутрішніх справ Агне Білотайте повідомило литовське агентство LRT.

«Війна проти України триває, країни нашого регіону зазнають гібридних та дезінформаційних атак, а диверсії – це наша нова реальність. Важливо відзначити, що ми перебуваємо на передовій позиції, тому сьогодні цивільний захист став пріоритетом у нашому порядку денному», – зазначила міністерка.

Над зміцненням цивільного захисту на національному рівні Литва працюватиме з іншими країнами Балтії. Вони разом подаватимуть заявки на фінансування з боку Європейського Союзу.

«Настав час об'єднати наші можливості та діяти скоординовано як на регіональному рівні, так і на рівні ЄС. Так, це дуже дорого, але ми маємо обговорити можливості об'єднання наших зусиль та отримання відповідної підтримки з боку ЄС. Ми закликаємо провести оцінку ризиків на рівні Європейського Союзу, щоб краще зрозуміти загрози та забезпечити заходи цивільного захисту», – додала Білотайте.

Наразі країна працює над створенням безпечних притулків у підземних будівлях. У країні їх налічують близько 5 тис.

У середині липня 2024 року сейм Литви затвердив програму зміцнення та розвитку цивільної оборони, яка включає:

створення нових притулків,

систем оповіщення,

спеціального мобільного додатка.

Варто додати, що Литва має кордон із Білоруссю протяжністю 724 км, а із Росією – 303 км.

Як країни Балтії готуються до можливого нападу

Очільники оборонних відомств Естонії, Латвії та Литви 19 січня 2024 року схвалили створення у найближчі роки на своїх кордонах оборонної зони, яка складатиметься з різних об'єктів, призначених для стримування та захисту від військової загрози з боку Росії та Білорусі.

У травні держави Балтійського регіону, а також Польща та Норвегія домовилися створити так звану «стіну безпілотників», покликану захистити зовнішні кордони країн.