Зустріч Анджея Дуди та Гітанаса Науседи

Президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа під час зустрічі у Вільнюсі домовились про розширення співпраці у військовій галузі. Про це лідери двох країн заявили у неділю, 21 січня, передає LRT.

«Ми зміцнюватимемо військову співпрацю. Ми проводитимемо спільні навчання, шукатимемо додаткові форми спільної підготовки наших збройних сил, посилюватимемо військову мобільність», – сказав президент Литви Гітанас Науседа.

За словами Анджея Дуди, особливу увагу обидві країни мають приділити Сувалкському коридору – ділянка кордону Польщі та Литви між Калінінградською областю (Росія) та Білоруссю. Якщо ця частина території буде захоплена, то країни Балтії будуть відрізані від наземних сил НАТО.

Останні спільні військові навчання Польща та Литва проводили у 2023 році у Клайпеді. Там військові обох країн вчилися звільняти окуповану критично важливу інфраструктуру.

Також під час зустрічі президент Литви котре наголосив на допомозі Україні: «необхідно робити це політичними, фінансовими та військовими засобами».

Нагадаємо, очільники оборонних відомств Естонії, Латвії та Литви у найближчі роки планують збудувати спільну лінію оборони на кордоні з Росією та Білоруссю. Вона складатиметься з різних об'єктів, призначених для стримування та захисту від військової загрози з боку Росії та Білорусі. Відповідна угода була ухвалена у п’ятницю, 19 січня.