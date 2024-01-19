Очільники оборонних відомств Естонії, Латвії та Литви схвалили створення у найближчі роки на своїх кордонах оборонної зони, яка складатиметься з різних об'єктів, призначених для стримування та захисту від військової загрози з боку Росії та Білорусі. Відповідна угода була ухвалена у п’ятницю, 19 січня, у Ризі, повідомили в міноборони Естонії.

«Ми робимо це для того, щоб жителі Естонії могли почуватися в безпеці, але якщо виникне хоч найменший ризик, ми будемо готові до різних подій швидше», – зазначив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він також наголосив, що мета оборонних об'єктів – запобігти воєнному конфлікту в регіоні. За словами міністра, події в Україні показали, що, окрім техніки, боєприпасів та живої сили, «необхідно подбати про засоби фізичної оборони на кордоні, щоб захистити країну з першого метра». Вартість оборонних об'єктів за першою оцінкою становить до 60 млн євро.

Заплановане будівництво на східному кордоні лінію оборони з 600 бетонних бункерів. Більшість їх буде побудовано в Іда-Вірумаа та на південному сході Естонії, але деякі також будуть розташовані біля Чудського озера, пише естонська газета Postimees.

На якій відстані від кордону буде збудовано бетонні бункери, поки уточнюється. Начальник оперативного відділу Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Тармо Кундла зазначив, що ці бункери ймовірно утворюватимуть кілька зон оборони поблизу кордону.

Крім того, у декларації також йдеться про наміри щодо створення єдиної системи використання реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також забезпечення повітряної безпеки НАТО з латвійської авіабази Ліелварді.

Довідково: Загальна довжина естонсько-російської прикордонної лінії становить 338 кілометрів. Із них 76 кілометрів проходять річкою Нарва і ще 127 кілометрів – Чудським озером. Сухопутний кордон довжиною 135 кілометрів розташований здебільшого у важкопрохідній місцевості та в лісових районах. Протяжність кордону Латвії з Росією становить 217 км. Натомість довжина кордону Литви із Білоруссю становить 724 км, а із Калініградською областю РФ – 303 км.