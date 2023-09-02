Будуть відпрацьовані десантні операції й удари з моря по суходолу

У Балтійському морі вперше відбудуться масштабні навчання країн НАТО із відбиття можливої російської атаки в регіоні. Про це повідомляє Reuters.

Двотижневі навчання «Північні береги» мають розпочатися 9 вересня і залучать сили усіх Балтійських держав НАТО, а також Швеції, Канади, США, Нідерландів, Бельгії та Франції.

«До них буде залучено близько 30 суден і понад 3000 військовослужбовців Західних держав, які вперше відпрацьовуватимуть відповідь на російський наступ у регіоні», – йдеться у матеріалі.

Будуть відпрацьовані десантні операції й удари з моря по суходолу.

«Ми посилаємо Росії чіткий сигнал про пильність: не під час нашої вахти. Надійне стримування має включати здатність атакувати», – сказав журналістам у Берліні головнокомандувач ВМС Німеччини Ян Крістіан Каак.

Під час навчань також відпрацюють захист морських шляхів через Балтійське море.

«Фінляндія і країни Балтії майже на 100% залежать від морських шляхів постачання через Балтійське море. Якщо Сувальський коридор буде заблокований, що легко можна зробити, оскільки є лише дві автомобільні дороги і одна залізнична лінія − тоді нам залишаться лише морські шляхи, і саме через них нам доведеться прокладати собі дорогу», – розповів він.

Зауважимо, що Сувальський коридор – сухопутний коридор між Білоруссю та Калінінградською областю РФ, названий так по розташованому на ньому польському місту Сувалки. Російські пропагандисти згадують його у зв'язку з тим, що гіпотетичне захоплення цієї території поєднало б Калінінградську область і Білорусь, «відрізавши» від інших країн НАТО Литву, Естонію та Латвію.