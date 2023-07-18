Наразі Німеччина не має жодної боєздатної дивізії, що налічує понад 20 тис. військовослужбовців

Німеччина впевнена, що у 2025 році вона матиме найкраще оснащену армійську дивізію серед європейських союзників по НАТО. Про це пише агентство Reuters, 17 липня, з посиланням на начальника армії, генерал-лейтенанта Альфонса Майса.

За його словами, оскільки країни намагаються спорядити свої війська після вторгнення Росії в Україну.

«Я дуже оптимістично налаштований, що ми зробимо це (підрозділ на 2025 рік)», – сказав Майс, додавши, що підрозділ спочатку матиме 80%-90% необхідного персоналу і що плани узгоджені з НАТО.

Видання вказує, що у Берліні немає жодної боєздатної дивізії, військового підрозділу чисельністю понад 20 тис. До 2025 року планується запустити перший із трьох підрозділів, а другий – у 2027 році.

Майс заявив, що Німеччина спершу надасть дві механізовані бригади, а потім – більш легкоозброєну – середню бригаду, а потім буде посилена голландською бригадою. Бригада налічує близько 5 тис. військовослужбовців.

«Цього буде достатньо, у будь-якому випадку, зробити внесок у найкраще оснащену дивізію з усіх європейських партнерів НАТО у 2025 році. Принаймні, це наша спільна мета з нашими голландськими партнерами», – розповів він.

Дивізії є основними організаційними елементами сухопутних військ, які знадобляться для вирішення конфлікту з рівним супротивником.

Reuters зазначає, що західні країни намагаються відновити та переоснастити свої підрозділи після того, як десятиліття, витрачені на менші війни в Іраку чи Афганістані, бачили, як ними нехтували, розбирали та позбавляли зброї та боєприпасів. Майс визнав, що буде амбітно забезпечити дивізію достатньою кількістю боєприпасів до 2025 року в той час, коли західні країни постачають величезну кількість снарядів до Києва, ще більше виснажуючи запаси, які сильно скоротилися після закінчення холодної війни.

«Якщо ми поспішно веземо боєприпаси в Україну, у нас самих їх не буде, поки не прийдуть нові замовлення», — сказав він. «Ви не можете купити боєприпаси в магазині DIY, виробничі можливості скоротилися за останні 30 років», – розповів Майс.

Командувач армії сказав, що це проблема, з якою стикаються всі партнери по НАТО. Що стосується другої німецької дивізії, яка має бути боєздатною у 2027 році, він сказав, що її повне оснащення значною мірою залежить від надходження закупівель зі спеціального фонду на 100 млрд євро, які здійснюються на рівні військ.

Видання нагадує, у рамках великої зміни політики канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про «Zeitenwende» (історичний перелом) після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та створення спеціального фонду для модернізації німецької армії, яка страждає від десятиліть фінансової недбалості.