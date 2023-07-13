Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Україні надали установки Gepard, техніку для ЗРК IRIS-T, «зенітки» проти ударних дронів та БПЛА, а також боєприпаси
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Німецька зенітна установка Gepard
Німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги. Зокрема, техніку для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, установки Gepard та інше обладнання. Про це у четвер, 13 липня, повідомили в уряді Німеччини.
Як повідомили у відомстві, до нової партії допомоги увійшли:
- 6 зенітних установок Gepard;
- 3230 артилерійських снарядів калібру 155-мм;
- 1184 димових боєприпасів калібру 155-мм;
- броньований мостоукладач Biber та міст для нього;
- 5 автомобілів для захисту кордонів;
- 10 лазерних вказівників для IRIS-T SLM;
- великовантажний автопоїзд 8x8 HX81 та 4 причепи;
- 24 192 боєприпаси калібру 40 мм;
- 2 комплекти запчастин для дронів Vector;
- 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM.
Як інформував ZAXID.NET, на саміті НАТО у Вільнюсі уряд Німеччини оголосив, що передасть Україні пакет допомоги на 700 млн євро. У списку будуть танки Leopard та установки Patriot. Водночас Німеччина виступила проти надання Україні касетних боєприпасів.
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