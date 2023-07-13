Німецька зенітна установка Gepard

Німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги. Зокрема, техніку для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, установки Gepard та інше обладнання. Про це у четвер, 13 липня, повідомили в уряді Німеччини.

Як повідомили у відомстві, до нової партії допомоги увійшли:

6 зенітних установок Gepard;

3230 артилерійських снарядів калібру 155-мм;

1184 димових боєприпасів калібру 155-мм;

броньований мостоукладач Biber та міст для нього;

5 автомобілів для захисту кордонів;

10 лазерних вказівників для IRIS-T SLM;

великовантажний автопоїзд 8x8 HX81 та 4 причепи;

24 192 боєприпаси калібру 40 мм;

2 комплекти запчастин для дронів Vector;

10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM.

Як інформував ZAXID.NET, на саміті НАТО у Вільнюсі уряд Німеччини оголосив, що передасть Україні пакет допомоги на 700 млн євро. У списку будуть танки Leopard та установки Patriot. Водночас Німеччина виступила проти надання Україні касетних боєприпасів.