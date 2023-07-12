Країни будуть обслуговувати танки Leopard 2A5 та Leopard 2A6

Німеччина та Литва можуть ремонтувати танки німецького виробництва Leopard 2, які було пошкоджено на фронті в Україні. Йдеться про Leopard 2A5 та Leopard 2A6, які раніше надали Україні в межах військової допомоги, повідомили у середу, 12 липня, представники Міноборони Німеччини на саміті НАТО у Вільнюсі, передає Spiegel.

Німеччина готова долучитися до ремонту техніки вже зараз, повідомив речник німецького оборонного відомства на полях саміту НАТО. За його словами, ремонтувати танки Leopard 2, імовірно, може і Литва.

Водночас речник не підтвердив чутки, що Німеччина розриває угоду з Польщею щодо ремонту пошкоджених танків Leopard. Нагадаємо, наприкінці червня було відомо, що Німеччина і Польща наближаються до угоди щодо створення сервісного центру. Переговори мали завершитися до саміту НАТО у Вільнюсі.

«Польща і Німеччина продовжують реалізацію ідеї ремонту танків Leopard 2», – повідомив речник оборонного відомства Німеччини.

Водночас Німеччина не уточнила, де будуть ремонтувати танки Leopard, які поставили інші країни. Зокрема йдеться про Канаду, Данію, Португалію, Іспанію, Нідерланди, Норвегію та Фінляндію.