Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Krauss-Maffei Wegmann

Влада Німеччини та Польщі не може домовитися щодо створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard, які були передані Україні. Про це пише Spiegel.

21 квітня було озвучено домовленість про відкриття центру ремонту та обслуговування танків Leopard на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Видання нагадує, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани відкрити завод ще у квітні, оцінивши приблизні витрати на проект у 150 млн євро.

«За два місяці після зустрічі в Рамштайні оптимізм згас – і не тільки у міністра. За словами інсайдерів оборонної промисловості, німецько-польський танковий проект досі не досяг жодного прогресу. Натомість Берлін і Варшава ведуть непримиренні суперечки щодо деталей структури спільного підприємства», – йдеться у матеріалі.

Два німецькі збройові концерни Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann мали створити спільне підприємство, а польська державна збройова компанія PGZ – відкрити майстерню з ремонту танків на своїй території. Витрати на ремонт танків мав взяти на себе німецький уряд.

За даними видання, проект відкриття центру може гальмувати Польща.Однією із причин затримки джерела видання називають різні оцінки вартості ремонтних робіт. За їхніми даними, польська PGZ хотіла брати понад 100 тис. євро за так звану первинну діагностику танків. У Німеччині за неї зазвичай беруть близько 12 тисяч євро. Крім того, PGZ нібито не хоче надавати жодної гарантії на ремонтні роботи.

Борис Пісторіус має зустрітися зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком, що може стати останньою можливістю врятувати спільний проект перед самітом НАТО, запланований на середину липня.

Нагадаємо, наприкінці червня було відомо, що Німеччина і Польща наближаються до угоди щодо створення сервісного центру. Переговори мали завершитися «найближчими днями», до саміту НАТО у Вільнюсі. Відомо, що вже кілька танків Leopard, які потребують ремонту, прибули з України до Польщі.