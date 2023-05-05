Високомобільна артилерійська система ракетного вогню HIMARS

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що до кінця 2023 року у країні буде створений центр обслуговування і виробництва HIMARS. Видання PAP пише, що центр працюватиме не лише для Польщі, а й для інших європейських країн, які зацікавлені в купівлі цих ракетних систем.

«Після розмови з керівництвом Lockheed Martin я почув запевнення в готовності співпрацювати з польською збройовою промисловістю, в готовності зміцнювати польську збройову промисловість, що також вигідно для Сполучених Штатів, тому що це дозволить збільшити масштаби виробництва, якщо йдеться про HIMARS», – розповів Блащак.

За його словами, «центр HIMARS» створять наприкінці цього року в Польщі. Окрім того, наприкінці 2023 року перші пускові установки, замовлені у 2019 році, надійдуть на озброєння 18-ї механізованої дивізії, яка відповідає за оборону так званого Сувалкського перешийка.

4 maja wicepremier @mblaszczak rozpoczął wizytę w USA. Szef MON spotkał się z kierownictwem zakładów Camden Lockheed Martin w Arkansas, gdzie produkowane są systemy artylerii Himars, które niebawem zostaną dostarczone do Polski pic.twitter.com/ppeWLbIUNC — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) May 4, 2023

Блащак повідомив, що переговори про купівлю Польщею 500 додаткових пускових установок, узгоджених Державним департаментом і Конгресом, «в принципі вже ведуться», і він оптимістично налаштований щодо підписання контракту найближчим часом. Більшість пускових установок будуть встановлені на польських вантажівках Jelcz.

Блащак також висловив зацікавленість Польщі в придбанні ракет, що розробляються компанією Lockheed Martin для HIMARS, з дальністю дії більшою, ніж у придбаних ракет ATACMS дальністю 300 км. Очікується, що високоточні ударні ракети (PrSM) матимуть дальність до 500 км.

Що відомо про HIMARS

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 MLRS – ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується 6-ти колісна вантажівка, а не гусенична база. Система стріляє 227-мм ракетами з GPS-керуванням і випускає до 6 ракет за раз або одну балістичну ракету ATACMS. У залежності від модифікації вона може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.