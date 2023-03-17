Польща відновлює військові частини на місцях тих, які були ліквідовані до 2015 року

Військове керівництво Польщі незабаром облаштує HIMARS поруч з Калінінградською областю. Варшава зміцнює кордони з РФ, щоб не допустити вторгнення країни-агресора заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише Portal Samorządowy.

Міністр наголосив, що Польща відновлює військові частини на місцях тих, які були ліквідовані до 2015 року. Планується їх оснащення сучасною технікою.

Деякі підрозділи 16-ї механізованої дивізії в Ольштині нещодавно були оснащені корейськими танками K2 й самохідними гаубицями K9. Також незабаром надійдуть на озброєння дивізії ракетні установки HIMARS.

«16-та механізована дивізія з кожним тижнем стає все сильнішою і сильнішою, як силою воїнів, так і технікою, яку вона має на озброєнні», – заявив глава Міноборони.

Він також запевнив, що підрозділи розташуються поблизу кордону з Калінінградською областю.

Блащак пояснив, що через агресивну політику російського президента, Польща планує зміцнити свої збройні сили, аби Путін не наважився напасти на країну.

«Ми, поляки, усвідомлюємо, наскільки небезпечною є імперія зла, якою є Російська імперія – скільки кривд, скільки злочинів вчинили росіяни, коли окупували польську територію. Тому наше завдання – побудувати таку силу польської армії, щоб ті, хто сьогодні відбудовує імперію зла, не наважилися напасти на нашу батьківщину», – заявив Блащак.

Перший контракт на придбання 20 американських реактивних систем залпового вогню HIMARS був підписаний у 2019 році. Очікується, що вони будуть поставлені у 2023 році. Крім того, минулоріч Польща готується придбати в США ще близько 500 HIMARS.