Нова модель Fuchs Evolution буде доступна в кількох варіантах

Німецький концерн Rheinmetall продемонстрував оновлену версію БТР Fuchs Evolution, який вироблятиметься в Україні на спільному підприємстві з німецьким концерном і буде поставлений на озброєння ЗСУ. Про це йдеться на сайті Rheinmetall, пише «Главком».

Нова модель Fuchs Evolution буде доступна в кількох варіантах – платформа може служити інженерною або медичною машиною, також її можна обладнати для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Evolution отримала двигун потужністю 455 кінських сил. Бронемашина вагою 25 тонн має додаткове максимальне завантаження до 9 тонн, при цьому може розвивати максимальну швидкість до 100 км/год запас ходу становить 800 км.

«Саме Україна стане першою країною, яка отримає на озброєння оновлену модель бронетранспортера. Збирання техніки відбуватиметься на спільному з концерном «Укроборонпром» підприємстві, але більшість складових все одно поставлятимуть з Німеччини», – заявив керівник відділу продажів Rheinmetall Маріус Мейєрінг.

відео Rheinmetall

Особливістю новітньої моделі бронетранспортера є можливість дистанційного керування з використанням технологій віртуальної реальності. Використовуючи цю технологію, водій на відстані може керувати машиною за допомогою спеціальних окулярів та камер, що дають огляд на 360 градусів.