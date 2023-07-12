Раніше Австралія передала Україні 20 одиниць цієї техніки

Австралія надасть Україні новий пакет військової допомоги, у який увійдуть 30 одиниць бронемашин Bushmaster австралійського виробництва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який прибув на саміт НАТО у середу, 12 липня.

Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі, в результаті яких країна узгодила передачу нового пакету військової допомоги Силам оборони. Повний список нового озброєння від Австралії поки що не оприлюднили, проте відомо, що до пакета допомоги увійдуть 30 MRAP Bushmaster.

«Переговори з паном Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Дякую! Новий потужний оборонний пакет, включно з 30 Bushmaster. Як завжди, маємо й повне політичне розуміння. Успішна зустріч», – повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, Bushmaster – це бронемашина австралійського виробництва, яку розробила у 1998 році компанія ADI. MRAP має повний привід та забезпечує захист солдатів від куль 5,56 мм та 7,62 мм. Крім того, Bushmaster може захистити від протипіхотних мін, які містять до 9,5 кг тротилового еквівалента.

Bushmaster має п'ять конфігурацій, проте достеменно невідомо, які саме Австралія передасть Україні. Станом на 2019 рік на озброєнні Австралії було 1020 MRAP Bushmaster. У квітні 2022 року Австралія повідомила про передачу 20 бронемашин Україні, а в жовтні схвалила передачу ще 30 Bushmaster. Таким чином, станом на кінець 2022 року, Україна мала на озброєнні 90 бронемашин австралійського виробництва.