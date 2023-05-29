Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Австралію приєднатися до міжнародної "танкової коаліції" та надати Україні бронеавтомобілі Hawkie. Відповідне відеозвернення він опублікував у Twitter.

Міністр зазначив, що Сідней вже надав Києву військову допомогу і зробив "найбільший внесок в Україну поза НАТО".

«Ваші [бронетранспортери] Bushmaster були неймовірні у реальних бойових діях. Але наша боротьба за глобальну свободу ще не закінчена, і нам все ще потрібна ваша підтримка», – написав Резніков.

Він закликав Австралію долучитися до міжнародної «танкової коаліції» та попросив про броньовики Hawkie, які, за його словами, могли б надати неоціненну допомогу нашим військам під час контрнаступу.

Dear Australian friends,



Throughout history you have repeatedly proven that Australians are a nation of freedom-loving warriors who always stand up to a bully.



You are 15 thousand kilometers away, yet we are very close in our shared values and readiness to defend them.



That's… pic.twitter.com/SXeQ77dH1C — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 28, 2023

Як пише LIGA.net, Hawkie був розроблений у 2010 році для задоволення вимог Сил австралійської армії для заміни деяких варіантів Land Rover Perentie – легкої броньованої патрульної машини. Завдяки своїй високій мобільності та гарному захисту, авто можна використовувати як бойову платформу.

Основне озброєння на Hawkie: 12,7 мм кулемет або 40 мм автоматичний гранатомет, бойовий модуль із 12,7 мм кулеметом, 40 мм автоматичним гранатометом або протитанковим ракетним комплексом.

Параметри Hawkie: швидкість – 130 км/год, екіпаж – 4-6 осіб.