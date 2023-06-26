Уряд Австралії надасть Україні новий пакет допомоги на суму 73,5 млн доларів США. Він включає військовий транспорт, зокрема – бронемашини M113, повідомив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.

Пакет військової допомоги включатиме 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів. Також, Австралія продовжить безмитний доступ для товарів, імпортованих з України, ще на 12 місяців.

«Ця додаткова підтримка матиме реальні зміни, допомагаючи українському народу, який продовжує демонструвати велику мужність перед обличчям незаконної, неспровокованої та аморальної війни Росії», – сказав Албаніз.

Австралія є однієї із найбільших країн, які не входять до НАТО, і надає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання, включаючи десятки одиниць бронетехніки Bushmaster.