Німеччина відмовила Україні у наданні далекобійних ракет Taurus
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив відмову німецького уряду постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, про які Україна просила наприкінці травня. Про це він сказав на полях саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Handelsblatt.
«Якщо окремі партнери роблять це [постачають далекобійні ракети], це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію», – зазначив німецький міністр.
Він також сказав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки його країна разом із США надає Україні найбільше допомоги. «Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі неможливою», – додав Пісторіус.
Як повідомляв ZAXID.NET, наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів. Це прохання також підтримали представники німецької опозиції.
Нагадаємо, 11 липня у Вільнюсі президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні ракет, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника. Макрон не згадав конкретну назву озброєння, але, скоріш за все, йшлося про ракети SCALP «повітря-земля» – ті ж самі, що у Британії мають назву Storm Shadow, оскільки це франко-британська розробка.
Водночас Німеччина 11 липня анонсувала надання Україні ще двох зенітно-ракетних комплексів Patriot.