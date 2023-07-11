Міністр оборони Німеччини бере участь у саміті НАТО, який 11 і 12 липня відбувається у Вільнюсі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив відмову німецького уряду постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, про які Україна просила наприкінці травня. Про це він сказав на полях саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Handelsblatt.

«Якщо окремі партнери роблять це [ постачають далекобійні ракети ] , це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію», – зазначив німецький міністр.

Він також сказав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки його країна разом із США надає Україні найбільше допомоги. «Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі неможливою», – додав Пісторіус.

Як повідомляв ZAXID.NET, н априкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів. Це прохання також підтримали представники німецької опозиції.

Нагадаємо, 11 липня у Вільнюсі президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні ракет, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника. Макрон не згадав конкретну назву озброєння, але, скоріш за все, йшлося про ракети SCALP «повітря-земля» – ті ж самі, що у Британії мають назву Storm Shadow, оскільки це франко-британська розробка.