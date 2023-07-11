Коли саме озброєння надійде до України, не повідомляється

Німеччина на саміті НАТО у Вільнюсі оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги на 700 млн євро. До пакета увійдуть 25 танків німецького виробництва Leopard 1A5, дві одиниці американської ППО Patriot та низки іншого озброєння, повідомили у вівторок, 11 липня, у міністерстві оборони Німеччини, передає CNN.

У заяві міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса йдеться, що країна пообіцяла 31 одиницю техніки із запасів Бундесверу. Зокрема, на озброєння України надійдуть ще два зенітно-ракетні комплекси американського виробництва Patriot, які раніше використовувала Німеччина.

«Цим ми робимо важливий внесок у зміцнення потенціалу витривалості України», – заявив Борис Пісторіус.

До переліку озброєння у новому пакеті увійдуть:

25 танків Leopard 1A5;

40 БМП Marder 1A3;

2 ЗРК Patriot;

5 броньованих ремонтних машин Bergepanzer 2;

20 тис. артилерійських 155-мм снарядів ;

5000 димових снарядів.

БПЛА LUNA;

Протимінні засоби.

Скільки саме безпілотників та протимінних засобів Німеччина надасть Україні, не уточнюється.

Зазначимо, на брифінгу на саміті НАТО 11 липня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція передасть Україні ракети великої дальності дії (понад 250 км) SCALP. Ці ракети є аналогом британських далекобійних ракет Storm Shadow. Скільки саме одиниць передасть Україні Франція, Емманюель Макрон не уточнив.