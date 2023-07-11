Норвегія розширила військову підтримку України на 2,5 млрд крон (240 млн доларів) до 10 млрд норвезьких крон (майже 930 млн доларів) на 2023 рік. Про це заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере, йдеться в опублікованому у вівторок, 11 липня, повідомленні на сайті уряду Норвегії.

Збільшення підтримки проходить у межах програми Нансена, розрахованої на 75 млрд крон на 5 років. Раніше Норвегія зобов’язалася надати 15 млрд крон на цивільну та військову підтримку у 2023 році у межах програми.

Крім того, Норвегія також дасть більше коштів у фонд підтримки України НАТО: 300 млн крон у 2023 році та внесе загалом 1,5 млрд норвезьких крон протягом п’яти років.

За словами прем’єра, це чіткий сигнал щодо довгострокової підтримки зусиль України щодо проведення реформ, який ще більше зв’яже Україну з альянсом.

Зазначимо, що Норвегія є союзником України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Країна вже передала нашим військовим танки Leopard 2, РСЗВ і не лише. Також країна допомагає навчати українських солдатів, яких після підготовки відправляють на фронт. Зокрема, Норвегія долучиться до навчань українських пілотів на винищувачах F-16.