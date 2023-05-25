Американський винищувач F-16

Норвегія підтримує навчання українського персоналу на винищувачах F-16. Як зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам, його держава розгляне різні способи сприяння навчанню український пілотів, передає NRK.

Після того, як США та низка інших держав підтримали такі навчання, Норвегія, за його словами, наразі оцінює, який внесок може зробити в цій сфері.

«Уряд позитивно ставиться до такої ініціативи. Разом із союзниками та партнерами Норвегія зараз оцінює, як зробити свій внесок в освіту та навчання», — сказав Грам.

Він наголосив, що Норвегія підтримуватиме Україну у війні проти Росії доти, поки це буде потрібно.

Зазначимо, що у лютому парламент Норвегії схвалив багаторічну програму підтримки України на суму 75 мільярдів норвезьких крон (7,3 млрд доларів). На початку травня країна підтвердила поставку Україні трьох радарів Arthur і до восьми реактивних систем залпового вогню великої дальності.

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.

Уряд Великої Британії 15 травня заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це була перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.