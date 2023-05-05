Згідно з новим прогнозом, до Норвегії може прибути до 43 тис. біженців

Уряд Норвегії збільшить обсяг коштів, доступних для потреб біженців з України у бюджеті на 2023 рік. Видання The Local пише, що новий бюджет на 2023 рік оприлюднять наприкінці травня, зазначає «Укрінформ».

«Ми звернулися до муніципалітетів з проханням розмістити загалом 35 тис. біженців у 2023 році. Але останні прогнози, які ми бачили, показують, що їх може бути навіть більше. Ось чому нам потрібно розселити більше біженців», – сказала міністерка праці та соціальної інтеграції Марте М’єс Персен.

Згідно з новим прогнозом, до Норвегії може прибути до 43 тис. біженців. Тому уряд пропонує збільшити фінансування у низці регіонів.

Муніципалітети отримають додаткові 50 тис. крон (близько 4200 євро) за кожного поселеного біженця.

Очікується, що до кінця 2024 року це обійдеться країні до 200 млн крон (до 17 млн євро). Ці гроші додадуть до того фінансування, яке місцева влада отримує для облаштування біженців.

Окрім того, уряд виділить кошти на навчання біженців норвезької мови. На це спрямують 459 мільйонів крон (понад 38 млн євро) до кінця 2024 року.