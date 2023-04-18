Кількість українців, які в лютому 2023 року отримали статус тимчасового захисту, зменшилась у 19 із 26 країн-членів Європейського Союзу, щодо яких є відповідні дані.

Про це повідомила статистична служба Євросоюзу у звіті, опублікованому 17 квітня.

За інформацією Євростату, найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям у лютому надала Німеччина – 25 125, за нею ідуть Польща (24 905), Чехія (9775) та Румунія (7920).

Водночас, якщо порівняти із січнем 2023 року, то найбільше скорочення кількості українців, які отримали тимчасовий захист, спостерігалось саме в цих чотирьох країнах: на 3540 менше у Польщі, на 3080 – у Німеччині, на 2630 – у Чехії та на 1035 – у Румунії.

Євростат звернув увагу, що натомість в Ірландії та Фінляндії зафіксовано найзначніше зростання кількості громадян України, які в лютому отримали статус тимчасового захисту (на 540 і 520 відповідно).

Загалом найбільше українців із тимчасовим захистом живуть у Німеччині (1 000 530) та Польщі (989 080). У відносному вимірі найбільша кількість українців із цим статусом живуть на Кіпрі (1,1 на 1000 населення) і Чехії (0,9).

Українці мають право на тимчасовий захист у ЄС починаючи з березня. Він призначений для тих, хто залишає Україну через війну. Спершу передбачалося, що тимчасовий захист діятиме рік, однак згодом термін його дії продовжили до лютого 2024 року.