Ймовірно, Україна отримає від Норвегії РСЗВ M270

Норвегія передасть Україні вісім РСЗВ великої дальності та три радари артилерійського наведення Arthur. Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грем під час зустрічі із британським колегою Беном Воллесом.

За його словами, Норвегія надає три радари артилерійського наведення та вісім реактивних систем залпового вогню великої дальності. Передача здійснюється у тісній співпраці з Великою Британією.

«Потрібно більше озброєнь, які є дуже необхідними для України, і ми б не змогли досягти цього без тісної співпраці з Великою Британією», – сказав Бйорн Арільд Грам.

«Український народ продемонстрував вражаючу стійкість. Їхня боротьба – це також наша боротьба – за свободу, демократію та безпеку», – підкреслив Грам.

Модель РСЗВ не уточняється, але, ймовірно, йдеться про M270. Минулого року Норвегія зняла зі зберігання три такі РСЗВ і передала Великобританії, яка їх модернізувала та відправила українській армії.

M270 – це 227-мм реактивна система залпового вогню на гусеничному шасі, яку випускає компанія Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Самохідна пускова установка здатна випускати стандартні для неї реактивні снаряди на максимальну дальність стрільби до 84 км. А також ракети тактичного ракетного комплексу Lockheed Martin Army Tactical Missile System (ATACMS) на максимальну дальність 300 км.