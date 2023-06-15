Артилерійські снаряди від Данії та Норвегії можна буде використовувати з гаубицями, які ці країни раніше надали Україні

Норвегія та Данія спільно нададуть 9 тисяч артилерійських снарядів українській армії, повідомила прес-служба норвезького уряду.

Норвегія передасть снаряди, а Данія – запали та заряди. Аналогічну допомогу країни вже виділяли у квітні.

«Україна має гостру потребу в артилерійських боєприпасах. Тому ми вирішили об’єднати зусилля з Данією для нової допомоги, щоб Україна отримала їх якнайшвидше», – сказав норвезький міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен зазначив, що доставити допомогу вдасться вже незабаром.

Крім того, Норвегія також виділила 7 тисяч снарядів із власних запасів – їх уже відправили до України. Данія сама передасть ще дві тисячі снарядів двох типів. Раніше Норвегія передала Україні 20 тисяч артилерійських снарядів. Якщо рахувати із новим оголошеним пожертвуванням, Норвегія самостійно виділила 27 тисяч артилерійських снарядів та 17 тисяч – разом з Данією. Надані артилерійські снаряди можна використовувати в кількох типах артилерії, включно із САУ M109, яку раніше надала Норвегія.

Надані боєприпаси будуть замінені шляхом придбання нових, зазначили в уряді.