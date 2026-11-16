Виробник Олком може змінити власників

Київський маргариновий завод, який випускає продукцію під брендом «Олком», може отримати нових власників. Одразу двоє потенційних покупців заявили про намір придбати загалом 97,31% акцій підприємства. Серед них – дніпровська компанія «Кооп Торг Сервіс» та бізнесмен Микита Аверін. Про це свідчать повідомлення, оприлюднені в інформаційній системі SMIDA 12 листопада. Зокрема, «Кооп Торг Сервіс» планує придбати 73,31% акцій Київського маргаринового заводу. Ще 24% акцій має намір отримати Микита Аверін.

Цікаво, що повідомлення про наміри придбати акції підприємства з’явилися з різницею лише у 15 хвилин. Обидва потенційні покупці вказали однакову найранішу дату можливого придбання – 16 грудня 2026 року. Водночас продавців акцій та вартість потенційних угод не розкривають. Поки що йдеться саме про наміри придбати цінні папери, а не про завершену зміну власників.

Хто може стати новим власником виробника «Олком»?

Дніпровська компанія «Кооп Торг Сервіс» займається оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. За даними Opendatabot, у 2025 році її виторг зріс на 10,1% – до 342,6 млн грн. Чистий прибуток становив 10,9 млн грн. Власниками компанії є Максим Камінський та Катерина Мелешкова, яким належить по 46,5%. Ще 7% перебувають у власності ТОВ «Полатекс».

Інший потенційний покупець – Микита Аверін має частки в декількох компаніях із різних галузей. Зокрема, йому належать 5% виробника харчових продуктів «Біо-Фуд», 40% компанії «Овочевий світ» із Хмельницької області та 33% «Інноваційної металургійної компанії». Також Аверін володіє по 50% у двох дніпровських компаніях, що працюють із нерухомістю, — «Він Естейт» та «НР Естейт». Його партнером у цих бізнесах є Роман Чобанян.

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Що відомо про Київський маргариновий завод?

Найбільшими акціонерами підприємства є Ганна Олексенко та Ольга Олексенко. Їм належать відповідно 50,29% та 43,86% акцій заводу. Підприємство входить до Olkom Group і працює з 1949 року. Воно спеціалізується на виробництві харчової продукції – майонезів, маргаринів, соусів, кетчупів та соняшникової олії.

Продукцію випускають під брендами Olkom, Olkom Style та «Смачно як завжди». Згідно з інформацією на сайті компанії, група належить Ганні Олексенко, Ользі Олексенко та Ірині Куценко.

За підсумками 2025 року виторг Київського маргаринового заводу скоротився на 2,4% – до 513,4 млн грн. Водночас підприємство завершило рік із чистим збитком 29,5 млн грн проти 5,27 млн грн збитку роком раніше. За даними фінансової звітності, завод має значні виробничі потужності і щомісяця може рафінувати до 6 тисяч тонн олій і жирів, виготовляти до 4,5 тисячі тонн маргарину та до 1 тисячі тонн майонезу.

Таким чином, потенційна зміна власників стосується не лише відомого українського бренду, а й великого виробничого підприємства з майже 80-річною історією. Чи відбудуться угоди та хто зрештою контролюватиме Київський маргариновий завод, стане зрозуміло після подальших корпоративних процедур.