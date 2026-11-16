Працює з 1949 року: відомий український виробник майонезу та маргарину може змінити власника
Відразу дві компанії заявили про намір придбати майже всі акції компанії
Київський маргариновий завод, який випускає продукцію під брендом «Олком», може отримати нових власників. Одразу двоє потенційних покупців заявили про намір придбати загалом 97,31% акцій підприємства. Серед них – дніпровська компанія «Кооп Торг Сервіс» та бізнесмен Микита Аверін. Про це свідчать повідомлення, оприлюднені в інформаційній системі SMIDA 12 листопада. Зокрема, «Кооп Торг Сервіс» планує придбати 73,31% акцій Київського маргаринового заводу. Ще 24% акцій має намір отримати Микита Аверін.
Цікаво, що повідомлення про наміри придбати акції підприємства з’явилися з різницею лише у 15 хвилин. Обидва потенційні покупці вказали однакову найранішу дату можливого придбання – 16 грудня 2026 року. Водночас продавців акцій та вартість потенційних угод не розкривають. Поки що йдеться саме про наміри придбати цінні папери, а не про завершену зміну власників.
Хто може стати новим власником виробника «Олком»?
Дніпровська компанія «Кооп Торг Сервіс» займається оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. За даними Opendatabot, у 2025 році її виторг зріс на 10,1% – до 342,6 млн грн. Чистий прибуток становив 10,9 млн грн. Власниками компанії є Максим Камінський та Катерина Мелешкова, яким належить по 46,5%. Ще 7% перебувають у власності ТОВ «Полатекс».
Інший потенційний покупець – Микита Аверін має частки в декількох компаніях із різних галузей. Зокрема, йому належать 5% виробника харчових продуктів «Біо-Фуд», 40% компанії «Овочевий світ» із Хмельницької області та 33% «Інноваційної металургійної компанії». Також Аверін володіє по 50% у двох дніпровських компаніях, що працюють із нерухомістю, — «Він Естейт» та «НР Естейт». Його партнером у цих бізнесах є Роман Чобанян.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Що відомо про Київський маргариновий завод?
Найбільшими акціонерами підприємства є Ганна Олексенко та Ольга Олексенко. Їм належать відповідно 50,29% та 43,86% акцій заводу. Підприємство входить до Olkom Group і працює з 1949 року. Воно спеціалізується на виробництві харчової продукції – майонезів, маргаринів, соусів, кетчупів та соняшникової олії.
Продукцію випускають під брендами Olkom, Olkom Style та «Смачно як завжди». Згідно з інформацією на сайті компанії, група належить Ганні Олексенко, Ользі Олексенко та Ірині Куценко.
За підсумками 2025 року виторг Київського маргаринового заводу скоротився на 2,4% – до 513,4 млн грн. Водночас підприємство завершило рік із чистим збитком 29,5 млн грн проти 5,27 млн грн збитку роком раніше. За даними фінансової звітності, завод має значні виробничі потужності і щомісяця може рафінувати до 6 тисяч тонн олій і жирів, виготовляти до 4,5 тисячі тонн маргарину та до 1 тисячі тонн майонезу.
Таким чином, потенційна зміна власників стосується не лише відомого українського бренду, а й великого виробничого підприємства з майже 80-річною історією. Чи відбудуться угоди та хто зрештою контролюватиме Київський маргариновий завод, стане зрозуміло після подальших корпоративних процедур.