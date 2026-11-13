Компанія зупинила виробництво після 34 років роботи

Компанія «Віктор і К» («Королівський смак») оголосила про зупинку виробництва. Про це повідомив у пʼятницю, 13 листопада, керівник пресслужби компанії Геннадій Тертичний.

Окрім зупинки виробництва, компанія припиняє закупівлю олійних культур. За словами Тертичного, наразі компанія завершує відвантаження готової продукції та зупиняє виробничі процеси.

Також «Королівський смак» скорочує персонал. За даними Opendatabot, на підприємстві «Віктор і К» у 2026 році були зареєстровані 1419 працівників.

Причиною зупинки виробництва компанія називає критичну ситуацію з електропостачанням та постійну загрозу ракетних і дронових ударів.

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«Постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства, а загроза обстрілів створює додаткові ризики для наших працівників», – повідомив голова пресслужби підприємства.

Довідково. «Королівський смак» – відомий український виробник та експортер харчових продуктів, зокрема, олії, майонезів, соусів, кетчупів, томатної пасти, а також консервації та макарони. Компанія заснована у 1992 році та зареєстрована у селищі Власівка на Кіровоградщині. Власником та керівником групи «Віктор і К», до якої входить «Королівський смак» є Віктор Король.

Нагадаємо, напередодні, 12 листопада, про зупинку всіх своїх заводів оголосив найбільший виробник олії в Україні – Kernel. Водночас у компанії повідомили, що продовжуватимуть відвантажувати продукцію зі складських запасів.