Для розрахунку пенсії беруть показник середньої зарплати за минулі три роки

Для пенсіонерів, які досягнуть віку виходу на пенсію наприкінці року, може бути більш доцільним подати заяву на оформлення виплат вже в січні. Чому так, пояснює «Судово-юридична газета».

Що впливає на розмір пенсії

Окрім тривалості страхового стажу та заробітку, з якого людина сплачувала страхові внески, на розмір майбутньої пенсійної виплати може впливати те, в якому році подано заяву на оформлення пенсії.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», для обчислення пенсії береться середня зарплата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Тож навіть за однакового страхового стажу та рівня заробітку двоє людей можуть отримати різні пенсії, якщо оформлюватимуть їх у різні роки.

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Наприклад, для пенсій, призначених у 2025 році, використовувалася середня зарплата за 2022–2024 роки – показник становив 15 057,09 грн. У 2026 році розрахунок здійснюється із застосуванням показника за 2023–2025 роки, що становить 17 482,87 грн і приблизно на 16,1% більше за показник попереднього періоду.

Водночас для пенсій, що будуть нараховуватись у 2027 році, до уваги братимуть показник середньої зарплати за 2024–2026 роки. Проте наразі він невідомий і буде розрахований лише після завершення періоду.

Коли можна звернутися із заявою на пенсію

Стаття 45 Закону говорить, що якщо заява про призначення пенсії за віком подана не пізніше трьох місяців після досягнення пенсійного віку, виплату призначають із дня, наступного за днем досягнення цього віку.

Якщо ж цей термін пропустити, пенсію призначатимуть із дня звернення, а виплати за попередній період не нараховуватимуться.

Отже, якщо 60 років людині виповнилося в грудні 2026 року і вона має достатній стаж для виходу на пенсію, то може звернутися до Пенсійного фонду в січні 2027 року та зберегти право на призначення пенсії з грудневої дати.

Водночас це не є універсальною рекомендацією, адже пенсія призначається з урахуванням індивідуальних показників. Потрібно також враховувати: