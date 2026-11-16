Ігор Ольшевський очолював Здолбунівську міську раду з 2004 року

Здолбунівський районний суд визнав колишнього мера Здолбунова Ігоря Ольшевського винним у службовій недбалості. Через підписаний ним договір міський бюджет недоотримав майже 480 тис. грн. Суд призначив експосадовцю три роки ув’язнення, однак звільнив його від покарання через закінчення строків давності.

Як йдеться у вироку від 11 листопада, у грудні 2019 року Ігор Ольшевський підписав від імені міської ради договір про пайову участь із житлово-будівельним кооперативом «Рідне місто». Документ стосувався будівництва дев’ятиповерхового будинку з вбудованим комерційним приміщенням на вулиці Лесі Українки, 9А.

Червоним контуром позначений будинок на вулиці Лесі Українки, 9А (скриншот із карти Держгеокадастру)

За законом забудовник мав перерахувати до міського бюджету 851,6 тис. грн на розвиток інфраструктури міста. Однак згодом суму в договорі зменшили майже на 480 тис. грн. Ці гроші зарахували як оплату робіт із благоустрою території за межами ділянки, на якій зводили будинок. Тож забудовник перерахував до бюджету лише 371,8 тис. грн.

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У травні 2023 року аудитори перевірили документи й виявили порушення. Зокрема, міська рада не ухвалювала рішення, яке дозволяло б зменшити платіж на вартість робіт із благоустрою. Крім того, ці об’єкти не передали у комунальну власність. Через це бюджет громади недоотримав 479,7 тис. грн.

Ігор Ольшевський своєї вини не визнав. Він пояснював, що договори готували та перевіряли працівники міської ради, а сам документ він підписав після погодження відповідними профільними відділами. Також колишній мер стверджував, що його дії не завдали громаді збитків.

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Представники міської ради повідомили суду, що після виявлення порушень прокуратура звернулася з позовом до господарського суду. Той зобов’язав кооператив «Рідне місто» повернути до бюджету майже 480 тис. грн. Ці гроші стягнули із забудовника.

Суддя Олег Кушнір визнав Ігоря Ольшевського винним за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) та призначив йому три роки ув’язнення з дворічною забороною обіймати керівні посади в органах влади та місцевого самоврядування. Водночас суд звільнив колишнього мера від відбування покарання через закінчення строків давності. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що Ігор Ольшевський народився 20 листопада 1956 року в селі Здовбиця Рівненського району. З 1977 по 1998 роки працював у Здовбицькій загальноосвітній школі. Спершу – вчителем математики, а пізніше став директором навчального закладу.

Із 1998 по 2004 роки Ігор Ольшевський був заступником голови Здолбунівської районної ради, а з 2004 по 2020 роки кілька скликань поспіль його обирали міським головою Здолбунова.