Ігор Ольшевський очолював Здолбунівську міську раду з 2004 року

Правоохоронці оголосили підозру в службовій недбалості колишньому міському голові Здолбунова. За даними слідства, посадовець не перевірив умови договору про пайову участь на розвиток інфраструктури міста, внаслідок чого до бюджету не надійшло майже пів мільйона гривень. Про це повідомили 15 серпня в прокуратурі Рівненської області.

За даними слідства, ще під час виконання службових обов’язків підозрюваний підписав від імені Здолбунівської міської ради договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста під час будівництва житлового будинку.

«Колишній міський голова не перевірив дотримання умов договору, що призвело до безпідставного зменшення розміру такої пайової участі та недоотримання спеціальним фондом бюджету міста майже пів мільйона гривень», – зазначають у прокуратурі.

Як уточнила ZAXID.NET речниця прокуратури Рівненської області Оксана Жужельська, йдеться про справу 2019 року. Відомо, що тоді очільником Здолбунова був Ігор Ольшевський.

Посадовцю вже оголосили про підозру за ч.2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від 2 до 5 років ув’язнення без обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Згідно з даними «Вікіпедії», Ігор Ольшевський народився 20 листопада 1956 року в селі Здовбиця Рівненського району. З 1977 по 1998 роки працював у Здовбицькій загальноосвітній школі. Спершу – вчителем математики, а пізніше став директором начального закладу. Із 1998 по 2004 роки Ігор Ольшевський був заступником голови Здолбунівської районної ради, а з 2004 по 2020 роки кілька скликань підряд його обирали міським головою Здолбунова.

Додамо, що нинішнього мера Здолбунова Владислава Сухляка відсторонили від посади через підозру в хабарництві. За даними слідства, посадовець із двома співучасниками вимагав у підприємця 10 тис. доларів за передачу земельної ділянки в довгострокову оренду.