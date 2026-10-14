Рішення уряду має допомогти тим, хто втратив документи через війну

З 13 жовтня в Україні діють оновлені правила для підтвердження трудового стажу для тих, хто втратив трудову книжку або у кого там відсутні відповідні записи. У вівторок набула чинності відповідна постанова Кабінету міністрів №1246 від 7 жовтня 2026 року.

Таке рішення особливо важливе для тих, хто втратив документи через бойові дії чи окупацію, сказав прем’єр-міністр Сергій Корецький, повідомляє пресслужба уряду.

Як можна підтвердити стаж

Основним джерелом інформації залишаються державні електронні реєстри та трудова книжка. Проте якщо йдеться про період до 2000 року та про втрату трудової книжки, зазначено в постанові, то доказом роботи можуть бути інші документи, серед яких:

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особові рахунки й відомості на видачу заробітної плати;

документи про рух коштів на банківському рахунку фізичної особи, що підтверджують отримання (зарахування) заробітної плати (винагороди);

посвідчення;

характеристики;

письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання;

інші документи, видані за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами;

рішення суду про встановлення періоду перебування у трудових відносинах і характеру виконуваної роботи.

Документи можна подати в електронному вигляді, підписавши їх удосконаленим електронним підписом на основі кваліфікованого сертифіката.

Свідки замість документів

Якщо ж в людини немає жодних документів, що можуть підтвердити її трудовий стаж, уряд запропонував варіант зі свідками.

Тепер стаж можна підтвердити показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною. Пенсійний фонд допомагатиме знайти таких людей.

Як повідомляв ZAXID.NET, у серпні 2026 року набули чинності зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Ідеться про зміну правил взаємодії з Пенсійним фондом, що має допомагати в пошуку документів та інформації для підтвердження трудового стажу у випадку втрати даних та документів.