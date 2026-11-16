Слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області розслідують реалізацію програмного продукту АСР ABillS на окуповані території України та в РФ. Суд дозволив провести обшуки у підприємця з Коломиї.

В ухвалі суду від 10 листопада, йдеться про відому білінгову систему Abills. Автоматичну систему розрахунків з відкритим програмним кодом у 2008 році розробив айтівець під ніком Asmodeus.

На сторінці ABillS у фейсбуці згадується лекція, яку провів Asmodeus Nabat у Коломиї в лютому 2025 року. Також спільнота IT Kolomyia називає Asmodeus Nabat Андрія Гулая найспортивнішим учасником Коломийського ІТ-кластеру. Про свій шлях в ІТ керівник Abills Андрій Гулай розповідав в інтерв’ю колегам із Івано-Франківська.

За матеріалами справи, айтівець прагнув збільшити прибуток та вирішив впроваджувати власні програмні рішення за межами України, у тому числі на тимчасово окупованій території Криму, Донецької та Луганської областей, а також в РФ.

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Йдеться про реалізацію і техпідтримку програмного продукту АСР ABillS та розробку модуля СОРМ, який використовується у програмно-апаратному комплексі ФСБ. Зокрема, допомагаючи контролювати, перехоплювати та моніторити усіх види комунікацій російських громадян.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що за надані послуги айтівець отримує гроші на підконтрольні банківські рахунки. Деякі з них відкриті на батька, який виконує функції бухгалтера в ІТ-компанії.

Івано-Франківський міський суд задовольнив клопотання слідчих СБУ, дозволивши їм вилучити дані про банківські рахунки підприємця, податкові накладні та інші необхідні для розслідування документи.