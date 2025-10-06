Андрій Самарченко розробляв програмні продукти для «Норильського нікелю»

Ужгородський міськрайонний суд визнав уродженця Сєвєродонецька Андрія Самарченка винним у колабораційній діяльності й призначив йому 102 тис. грн штрафу з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 22 вересня, до повномасштабного вторгнення РФ Андрій Самарченко працював на ПрАТ «Сєвєродонецький Оргхім», яке надавало послуги з виготовлення проєктно-технічної та пусконалагоджувальної документації для підприємств хімічної, нафтової та газовидобувної сфери. До 2022 року клієнтами підприємства були російські заводи, зокрема, «Лукойл» та «Роснефть».

З початком війни Андрій Самарченко разом зі спільниками заснував ООО «ТехИнновации» з офісом у Москві. Продовжуючи працювати в «Сєвєродонецькому Оргхімі» на посаді керівника офісу управління проєктами, обвинувачений займався розробкою програмних продуктів для клієнтів ООО «ТехИнновации», зокрема, російської гірничо-металургійної компанії «Норильський нікель». До березня 2025 року Самарченко з партнерами вивели з РФ в Україну через литовську компанію TP AIM UAB 400 тис. євро, отриманих за роботу на РФ.

Під час судового засідання Андрій Самарченко уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, суд також врахував, що він активно сприяв розкриттю кримінальної справи.

Дослідивши всі матеріали, суддя Олексій Фазикош визнав українця винним у колабораційній діяльності та призначив йому 102 тис. грн штрафу з конфіскацією майна. Засудженого позбавили права упродовж 10 років розробляти проєкти програмних продуктів для нафтопереробних, металургійних та інших підприємств, розташованих на території РФ. На вирок можуть подати апеляцію.