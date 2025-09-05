Під час судового засідання українець не визнав своєї вини

Ужгородський міськрайонний суд визнав уродженця Херсона Івана Майбороду винним у колабораційній діяльності. За добровільну роботу на росіян під час окупації міста ексохоронцеві Херсонської виправної колонії призначили 14 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 29 серпня, у 2022 році на базі української виправної колонії №90 росіяни створили «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области», яке об’єднало всі установи виконання покарань, розташовані на тимчасово окупованій території.

На службу в незаконний правоохоронний орган росіяни набрали штат працівників, серед яких був і обвинувачений, погодившись на посаду молодшого інспектора відділу охорони. За службовими обов’язками Іван Майборода мав контролювати дотримання режиму утримання ув’язнених на території установи. Перед звільненням Херсону Збройними силами України російська окупаційна адміністрація перемістила колонію до Генічеська, туди ж переїхав і обвинувачений, продовжуючи працювати на ворога.

Під час судового засідання Іван Майборода не визнав своєї вини і пояснив, що в серпні 2022 року в будинок його родини прийшли російські військові і провели обшук. Під час огляду трудової книжки знайшли запис про те, що він працював в СІЗО і сказали, щоб йшов на роботу в колонію, «інакше сім’ї буде погано». Обвинувачений сказав суду, що протягом роботи в колонії російські військові йому не погрожували, а заробітну плату він не отримував.

У свою чергу, свідки – колишні колеги обвинуваченого – розповіли суду, що вчинок Івана Майбороди був добровільним і він був задоволений заробітною платою, яку, як і всі, отримував у російських рублях.

«Суду не надано доказів, що обвинувачений виконував покладені окупаційною владою обов’язки під безпосереднім впливом. Також пояснення допитаних свідків об’єктивно вказують на добровільність його дій. Зазначене, а також факт добровільного звільнення його з посади, є підтвердженням невимушеності його поведінки та відсутності будь-якого примусу щодо нього», – йдеться у вироку суду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Констанція Бенца визнала Івана Майбороду винним у колабораційній діяльності і призначила 14 років ув’язнення з позбавленням права 13 років займати посади, пов’язані з виконанням правоохоронної діяльності в органах влади, установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності, з конфіскацією всього належного йому майна. На вирок можуть подати апеляцію.