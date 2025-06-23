45-річний губернатор Омської області є уродженцем Дніпра

Ужгородський міськрайонний суд визнав губернатора Омської області РФ Віталія Хоценка винним у фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України. Уродженцю Дніпра заочно присудили 7 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 9 червня, з призначенням на посаду т.в.о. губернатора Омської області РФ Віталій Хоценко видавав укази про додаткові грошові виплати громадянам, які уклали контракт з російським міністерством оборони (100 тис. рублів) і тим, хто залучав майбутніх військовослужбовців (5 тис. рублів). Також Віталій Хоценко активно підтримував підрозділи РФ, які воюють в Україні, передаючи їм автомобілі, засоби РЕБ та гуманітарну допомогу.

Розгляд справи російського губернатора в Ужгороді проводився за його відсутності. Суд заслухав покази свідків – полонених військових РФ з міста Омськ, які підтвердили, що за підписання контракту їм обіцяли 100 тис. «губернаторських» рублів, які вони отримали на картку разом з іншими виплатами після згоди на відправку на війну проти України. Також під час засідання розглянули публікації російським ЗМІ та соцмереж про діяльність Віталія Хоценка, які підтвердити порушення ним законів України.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марина Хамник визнала губернатора Омської області РФ винним у фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та присудила йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. На вирок можуть подати апеляцію.

Хто такий Віталій Хоценко?

Віталій Хоценко народився 16 березня 1980 року у Дніпрі. Його батько очолював відділ боротьби з організованою злочинністю МВС СРСР. На старті кар'єри в РФ Хоценко працював помічником члена Громадської палати Росії, а потім – в органах влади Ямало-Ненецького автономного округу та міністром енергетики Ставропольського краю.

У червні 2022 року Віталій Хоценко став «главою уряду ДНР», а через пів року на святкуванні дня народження ексголови Роскосмосу Дмитра Рогозіна зазнав травмувань від влучання ракети, але залишився живим. У березні 2023 року вступив до партії «Единая Россия», а вже 29 березня указом Путіна Хоценка призначили на посаду т.в.о. губернатора Омської області.