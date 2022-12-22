Дмітрій Рогозін на економічному форумі в Санкт-Петербурзі, 2021 рік

Колишній голова Роскосмосу Дмітрій Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоценко дістали поранення в Донецьку нібито після обстрілу з боку України, повідомили російські ЗМІ.

«На околиці Донецька обстрілу зазнав готель, у якому проживала група військових радників на чолі з Дмітрієм Рогозіним. Дмітрій Олегович дістав поранення в спину. Він госпіталізований. Загрози життю немає», сказав його помічник в інтерв’ю пропагандистській агенції ТАСС.

За словами помічника, поранення дістали також особи, які супроводжували Рогозіна. Він також заявив, що «удар носив явно цілеспрямований характер».

Сам Рогозін у коментарі пропагандистам з RT підтвердив, що поранений у спину.

«Поранений у спину. Житиму. Осколок [пройшов] у сантиметрі від хребта», – сказав він.

За даними прокремлівського Telegram-каналу «База», , Рогозін дістав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

Водночас ресурс SOTA повідомив, що Рогозіна поранили в ресторані «Шеш-беш» у Донецьку, де він відзначав день народження.

Цей же ресурс інформує, що поранено також так званого «голову уряду ДНР» Віталія Хоценка, а його охоронця і ще одну людину вбито.

Росіяни вважають, що удару по ресторану було завдано за допомогою САУ CAESAR. Зауважимо, що росіяни самі регулярно обстрілюють окупований ними ж Донецьк і звинувачують у цьому українських військових.