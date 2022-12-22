Втрати росіян на війні в Україні перевищили 100 тис.
За минулу добу на українській землі загинули 660 російських загарбників
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Росія за час повномасштабної війни, починаючи з 24 лютого, вже втратила понад 100 тис. своїх військових, заявив вранці 22 грудня Генеральний штаб Збройних сил України.
«На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин», – йдеться в повідомленні.
За підрахунками Генштабу, за час війни в Україні загинули вже 100 тис. 400 російських окупантів. 660 з них загинули за останню добу.
Нагадаємо, що переглядати статистику втрат ворога також можна на нашому сайті.
Зауважимо, що станом на ранок 21 грудня втрати росіян становили 99740 військових, 510 з них загинули за 20 грудня.
Масової загибелі своїх військових в Україні Росія не визнає.