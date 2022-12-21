Російська армія продовжить наступати на фронті попри те, що це має негативні наслідки для неї. Як сказав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю «Голосу Америки», росіяни "поставили все на кін".

«Росія не спроможна перемогти Україну у відкритому бою. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним. І ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті. Вони продовжуватимуть йти, бо вони поставили все на кін», – сказав Данілов.

За його словами, Україна готується до ворожого наступу, тому що володіє інформацією і реагує на неї. Він впевнений, що озброєння від союзників допоможе ЗСУ відбити наступ росіян.

«І я хочу сказати, що та допомога, яка була у березні, квітні і травні – це зовсім інша допомога, ніж ми на сьогодні отримуємо», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, про те, що Росія готується до нового наступу на Україну, говорили, зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба й головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Також командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив про зростання воєнної загрози з Білорусі.