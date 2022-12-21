Кремль готується до продовження війни з Україною

Керівництво Росії наразі розглядає питання щодо оголошення загальної мобілізації в країні. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону, пише «Укрінформ».

За його словами, не виключено, що Кремль закриє кордони для виїзду чоловіків до 65 років.

«Є інформація, що для росіян можуть взагалі перекрити всі кордони, не випускати взагалі чоловіків до 65 років за межі цієї країни. Я вважаю, що так треба було зробити давно і їх треба огородити парканом. І якби цивілізований світ приймав цивілізовані правила, то вони б Російську Федерацію давно б мали вже закрити раз і назавжди, аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати», – зазначив Данілов.

Він додав, що на сьогодні у РФ розглядається питання загальної мобілізації.

Нагадаємо, що 16 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що через проведену в РФ повноцінну мобілізацію Україна має бути готова до будь-яких дій з боку країни-агресора.