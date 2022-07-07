Росія більше не має сил атакувати більш ніж на одному напрямку фронту. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, пише The Wall Street Journal.

Данілов сказав, що через чотири місяці після початку вторгнення з'явилися ознаки виснаження арсеналу Росії. За словами секретаря РНБО, Росія скупчує дуже велику кількість артилерії та бронетехніки на кожному квадратному кілометрі, з яким ЗСУ важко впоратися, і це дає росіянам перевагу.

Данілов визнав, що поки що Україна має вести оборонну війну. Прибуття минулого місяця американських високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS дозволило Україні завдати удару саме по тих російських цілях, які раніше були поза досяжністю українського обладнання. За його словами, росіяни «беззахисні перед HIMARS».

Олексій Данілов наголосив, що Україні будуть потрібні ще десятки таких пускових установок. За словами Данілова, українська армія використала так багато озброєння та боєприпасів радянських часів, що поступово їй необхідно буде покладатися на озброєння НАТО.

Тим не менш, WSJ пише, що після перших помилок Росія знайшла тактику, яка відносно працює. На початковому етапі вторгнення росіяни намагалися здійснити прориви вглиб української території. Вони значною мірою зазнали невдачі та втратили елітні підрозділи. Зараз російські війська наступають малими кроками під прикриттям артилерії.