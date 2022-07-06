На сьогодні бойовий та військовий досвід отримують близько мільйона громадян, а Україна прискореними темпами переозброюється за стандартами НАТО. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. "План Путіна" йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість», – заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що замість «демілітаризації», якої начебто прагнула Росія, з початку агресії в Україні йде зворотній процес – швидке переозброєння за стандартами НАТО.

Крім того, за словами Данілова, Збройні сили України продовжують насичуватися західною зброєю та технологіями.

Детальніше про вручення повісток, постановку на військовий облік та відповідальність для тих, хто ігнорує призов можна прочитати у матеріалі ZAXID.NET за посиланням.