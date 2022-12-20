Рівень воєнної загрози зі сторони Білорусі зростає, але українські сили відстежують ситуацію на північному кордоні й вживають всіх необхідних оборонних заходів. Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він, зокрема, розповів, що тренування російського літака наведення і літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування «Кінжал» у повітряному просторі Білорусі проводиться для уточнення цілей в Україні, призначених для завдання ударів.

«Зазначені тренування проводяться з єдиною метою – це уточнення цілей на території України, які призначені для завдання ракетних ударів агресором. Але, відповідно, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози», – пояснив Наєв.

Він також розповів, що на території Білорусі зараз розташовані 2 мотострілецькі дивізії 1-ї танкової армії та авіаційне угрупування окупантів. Саме вони використовують новітні зразки авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ. Перебувають в республіці й підрозділи, озброєні «Іскандерами», до яких є балістичні ракети. Вони також призначені для застосування по цілях в Україні.

«Цього потенціалу, на даний час, достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій ... Ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з боку РФ та робимо щодня відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів ... Генштабом передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку», – відповів Наєв на запитання про те, чи є наразі загроза повторного наступу з Білорусі.

3 грудня до Мінська приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Шойгу чинив тиск на Олександра Лукашенка.

19 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і лідер Росії Владімір Путін зустрілися у Мінську. Путін вперше за 3 роки сам приїхав до Лукашенка, раніше білоруський керівник їздив до РФ.

Українська влада вважає, що Путін намагався схилити Лукашенка направити білоруські війська на війну проти України.