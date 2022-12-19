Владімір Путін вперше за три роки відвідав Аляксандра Лукашенка в Білорусі

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що сьогоднішня зустріч російського президента Владімір Путіна і Аляксандра Лукашенка в Мінську означає, що російський президент вкотре намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив у ефірі телемарафону, інформує «Радіо Свобода».

«Якщо говорити про зустрічі диктаторів сам на сам. Якби йшла мова про конкретну підготовку операції, то це вже інший рівень – щонайменше Генеральних штабів. Якщо Путін їде до диктатора, то це означає, що не все так добре, як він хотів.. Але вмовляти, можливо, буде (Путін Лукашенка вступити у війну проти України – ред.). Це одна з мрій Путіна – втягнути режим Лукашенка і Білорусь у повномасштабну наземну операцію», – сказав він.

За словами Юсова, яким би був диктатор Лукашенко, до сьогоднішнього моменту він розумів, що «подібне рішення буде абсолютним актом суїциду для його режиму і для його армії».

«Без ілюзій щодо Лукашенка, але якщо ударні угруповання будуть, Україна про це буде знати і українці про це будуть знати. Це буде публічною інформацією і з боку українських спецслужб, і з боку наших союзників», – додав він.

Зазначимо, що 19 грудня президент Росії Владімір Путін вперше за три роки прибув до Мінська для участі в переговорах з Аляксандром Лукашенком тет-а-тет, а також у ширшому форматі за участі урядовців обох країн. Також до Мінська прибули російський міністр оборони Сергій Шойгу та російський міністр закордонних справ Сєргей Лавров.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що на цій зустрічі Владімір Путін, ймовірно, буде тиснути на Аляксандра Лукашенка, щоб той пішов на поступки щодо російсько-білоруської інтеграції. Експерти ISW вважають, що візит Путіна до Мінська може свідчити і про те, що він намагається встановити умови для поновлення наступу на Україну – можливо, на північ України чи Київ – взимку 2023 року.