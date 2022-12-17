Президент Росії Владімір Путін готується до візиту в Білорусь, аби тиснути на президента Олександра Лукашенка і посилити інформаційну операцію щодо можливого наступу зі сторони Білорусі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому в ніч на 17 грудня.

Росія намагається використати союзну державу для встановлення контролю над Білоруссю. Військові експерти припускають, що на зустрічі 19 грудня Владімір Путін буде тиснути на Олександра Лукашенка, щоб отримати поступки в російсько-білоруській інтеграції. Однак, зазначають аналітики, Лукашенко вже створює інформаційні умови для відхилення російських інтеграційних вимог, як він це робив упродовж десятиліть.

Крім цього, візит Путіна до Мінська може свідчити про те, що він намагається створити умови для нової оцінки для відновлення наступу на Україну – можливо, на північ України або на Київ – взимку 2023 року.

Наразі ISW оцінює ймовірність російського вторгнення в Україну з території Білорусі як низьку, але можливу, а зустріч двох президентів має на меті «посилити російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб переконати українців і жителів Заходу в тому, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі».

Експерти зазначають, що досі Лукашенко досі значною мірою опирався посиленим вимогам Росії про інтеграцію та відмовлявся залучити білоруські сили для участі у російському вторгненні в Україну.