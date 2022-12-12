Білоруська армія навряд чи вторгнеться в Україну. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому у ніч на 12 грудня.

Аналітики вважають, що тиск Росії на Білорусь з метою підтримки війни в Україні є частиною довгострокових зусиль, спрямованих на закріплення подальшого контролю над Білоруссю. Зокрема, Росія посилила тиск на білоруського президента Олександра Лукашенка задля формалізації інтеграції Білорусі до Союзної держави після білоруських протестів 2020 і 2021 роках.

«Росія прагнула створити постійне військове базування в Білорусі та встановити прямий контроль над білоруськими військовими, а також регулярно намагалася використати свій вплив на білоруську безпеку та військові справи, щоб чинити тиск на Білорусь для підтримки її вторгнення в Україну», – йдеться у звіті.

За оцінками аналітиків ISW, міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу зустрівся з Олександром Лукашенком 3 грудня для подальшого зміцнення двосторонніх зав’язків у галузі безпеки. Однак, на думку аналітиків, Білорусь уже навряд чи вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку в країні.

ISW і раніше повідомляв, що Олександр Лукашенко не має наміру вступати у війну в Україні через можливість відновлення внутрішніх заворушень. У 2020 і 2021 роках білоруський президент покладався на білоруські збройні сили як на додаток до білоруських служб безпеки для придушення народних протестів проти його правління.

«Залучення значної частини цього апарату безпеки у війні в Україні, ймовірно, зробить Лукашенка вразливим до нових заворушень та спротиву. Лукашенко також, ймовірно, усвідомлює, що вторгнення в Україну підірве його авторитет як лідера суверенної країни, оскільки стане очевидно, що зусилля Росії щодо забезпечення повного контролю над Білоруссю увінчалися успіхом», – зазначили аналітики.

При цьому в ISW вважають, що вступ Білорусі у війну лише змусить Україну тимчасово відволікти особовий склад і техніку з нинішньої лінії фронту й не сильно вплинуть на загальний хід війни.

За оцінками ISW, російський або білоруський наступ з Білорусі не зможе перерізати українські логістичні лінії на Захід.